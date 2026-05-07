«Акрон» сыграет с «Ростовом» в последнем домашнем матче сезона

Предматчевые активности никого не оставят равнодушным Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

11 мая тольяттинский «Акрон» на «Солидарность Самаре Арене» примет «Ростов» в рамках 29 тура РПЛ. Для красно-черных это последняя домашняя игра сезона.

«Акрон» в домашнем матче встретится с прямым конкурентом из Ростова-на-Дону. Жаркое противостояние в финале сезона российской премьер-лиги – отличный повод прийти на стадион всей семьей и поддержать молодой и звонкий клуб в развязке чемпионата», - поделились в пресс-службе тольяттинской команде.

В день матча на стадионе болельщиков ждет много качественной и современной музыки от диджеев, аэротату, Good night show, детская зона с аниматорами и не только. Приобрести билеты на игру «Акрон» - «Ростов» можно по ссылке.

29 тур – предпоследний в чемпионате. Заключительный матч сезона «Акрон» также проведет в Самаре – с «Крыльями Советов», но уже в статусе гостевой команды.