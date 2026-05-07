В Самарской области с 2027 года изменят правила аннулирования водительских прав

Документ уточняет порядок внеочередного обследования

В Самарской области 7 июля 2025 года приняли федеральный закон, который меняет правила медицинского освидетельствования водителей. Документ уточняет порядок внеочередного обследования, выдачи медицинских заключений и направления уведомлений водителям. Об этом говорится в тексте федерального закона.

«В случае выявления у водителя транспортного средства при проведении обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний, являющихся ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению транспортными средствами, медицинская организация направляет водителя транспортного средства на необходимые обследование и (или) лечение», — сказано в документе.

Закон вносит изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 10 закона «О персональных данных». В тексте прописали новый порядок проведения внеочередного обязательного медосвидетельствования. Также уточнили, что такие обследования могут проводить только медицинские организации с лицензией на соответствующую деятельность. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

