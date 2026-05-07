Малый и средний бизнес Самарской области привлек почти 2 млрд рублей

Для предпринимателей доступны разные виды поддержки Фото: минэкономразвития Самары

В Самарской области в первом квартале 2026 года малый и средний бизнес привлек 1,93 млрд рублей льготных средств в рамках Национальной гарантийной системы. Поддержкой воспользовались 280 предприятий. Это на 39% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Льготное финансирование — востребованный инструмент поддержки бизнеса. Предприниматели запускают новые проекты, осваивают новые направления работы, расширяют ассортимент, масштабируются и создают рабочие места. Мы готовы помогать бизнесу, а значит — укреплению региональной экономики», — отметил заместитель председателя правительства Самарской области, министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Для предпринимателей доступны микрозаймы, поручительства регионального Гарантийного фонда, льготные кредиты и зонтичные поручительства Корпорации МСП.

В регионе работает сеть центров «Мой бизнес». Там действующим и будущим предпринимателям помогают подобрать подходящие финансовые продукты. За поддержкой также можно обратиться в Гарантийный фонд Самарской области, который находится в Самаре на улице Молодогвардейской, 211. Работа идет по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

