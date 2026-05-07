Самарская область присоединится к четвертому сезону конкурса «Знай наших»

Участниками становятся малые и средние предприниматели. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Предприниматели Самарской области могут поучаствовать в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Заявки принимаются до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф.

«Участие в конкурсе открывает перед бизнесом новые горизонты для развития и роста. Это возможность не только заявить о своих достижениях, но и получить реальную поддержку для дальнейшего масштабирования», — сказал министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.

Участниками становятся малые и средние предприниматели, которые производят продукты питания, одежду, косметику, товары для дома. В новом сезоне особое внимание планируют уделить технологическим брендам. Важны локализация бренда не менее 30% и положительная динамика продаж.

Победителей ждут индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам и многое другое. Напомним, поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

