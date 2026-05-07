В Самарской области с предпринимателя взыскали 2 млн рублей уголовного штрафа

После принятых ограничений штраф был погашен полностью

В Самарской области судебные приставы взыскали с местного предпринимателя 2 млн рублей уголовного штрафа. Мужчину наказали после дела о передаче 515 тыс. рублей должностному лицу за подписание акта выполненных работ и быстрое перечисление денег по контракту на ремонт детского сада. После принятых ограничений штраф был погашен полностью. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России по Самарской области.

«В срок должник решение суда не исполнил. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении трех транспортных средств, находящихся в собственности у должника, ограничил в праве выезда за пределы РФ», — рассказала начальник регионального спецотдела судебных приставов по Самарской области Ирина Амеличкина.

По данным ведомства, деньги мужчина передал во время работ по договору субподряда. Речь шла о ремонте дошкольного учреждения. После задержания участников этой истории суд назначил предпринимателю уголовный штраф в доход государства. Когда он не заплатил его добровольно, приставы ввели ограничения, и после этого вся сумма поступила в бюджет.

