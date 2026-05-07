В Ботаническом саду рассказали о судьбе нарциссов, которые вытоптали самарцы

Посетителей просят придерживаться правил посещения. Фото: Ботанический сад

В Самаре сотрудники Ботанического сада прокомментировали поведение посетителей, которые нарушали правила территории и фотографировались прямо на клумбах с нарциссами.

«Получаем сообщения с беспокойством о состоянии той самой популярной локации. Тропинки есть, но нарциссы живы. Однако это всего лишь два дня после открытия... А что будет дальше, если продолжить? Давайте беречь растения», – призвали в Ботаническом саду.

Сотрудники советуют помнить, что Ботанический сад – это не парк, а научное учреждение и живой музей под открытым небом. Там запрещено сходить с организованных дорожек, топтать траву и растения, срывать цветы.

Посетителей просят придерживаться правил посещения. Напомним, в будние дни Ботанический сад работает с 10:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 17:00. Среда – санитарный день

