В Самаре побывали участники международной экспедиции «Победа в наших сердцах»

Проект посвящен памяти о подвиге советского народа Фото: администрация Самары

В Самаре в преддверии Дня Победы побывали участники международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» из Ханты-Мансийского автономного округа. Они приехали в город на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». Об этом сообщили в администрации Самары.

«Вместе с представителями администрации, ветеранских организаций и юнармейцами гости возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы и встретились со школьниками во Дворце ветеранов», — говорится в сообщении.

Как рассказали организаторы, проект посвящен памяти о подвиге советского народа и связи поколений. В этом году маршрут стартовал в Екатеринбурге и уже прошел через Челябинск, Магнитогорск и Оренбург. После Самары участники планируют побывать в Саратове, а День Победы встретить в Волгограде. Второй этап экспедиции намечен на август 2026 года.

