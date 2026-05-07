В Самарской области столкнулись Lada Vesta и Daewoo Matiz, пострадали 5 человек

С места происшествия госпитализировали пять человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

7 мая в 09:51 в Кинель-Черкасском районе Самарской области на 56-м километре автодороги «Урал – Муханово» лоб в лоб столкнулись Lada Vesta и Daewoo Matiz. Об этом сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

«С места происшествия госпитализировали пять человек. Работали пожарные-спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Были проведены аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, деблокировка пострадавших», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ГУ МВД по Самарской области уточнили, что пострадала пассажирка автомобиля Daewoo – 41-летняя женщина. Ее госпитализировали. А двух других пассажиров – 5-летнего и 13-летнего мальчиков – на месте происшествия осмотрели медики.

