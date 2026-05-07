«Крылья Советов» и «Балтика» сыграют без болельщиков

7 мая в Самаре встречаются молодежные команды «Крыльев Советов» и «Балтики». В пресс-службе сообщили, что игра перенесена на три часа, а также пройдет без зрителей в целях безопасности.

Игра пройдет на стадионе «Металлург». Самарцы идут на четвертом месте в турнирной таблице с 16 очками. Калининградцы седьмые с 14 очками в активе.

Сегодня в Самаре работали сирены и объявляли план «Ковер», а также временно была ограничена работа общественного транспорта.