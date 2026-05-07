В Самаре мужчину заставили освободить 233 кв. м самовольно занятой земли

Незаконно занятый участок вернули государству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре житель города освободил 233 кв. м государственной земли, которую ранее огородил забором и присоединил к своему участку. Администрация города обратилась в суд, и мужчину обязали перенести ограждение на законную границу. После вмешательства судебных приставов самарец исполнил решение и убрал забор с занятой территории. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

«Мужчине дали срок для добровольного исполнения решения суда. Однако он не выполнил требования вовремя. После этого приставы взыскали с него исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей и временно ограничили выезд за пределы страны», - говорится в сообщении.

Как уточнили в службе, именно после введенных ограничений и дополнительных расходов мужчина перенес ограждение на положенное место. В итоге незаконно занятый участок вернули государству.

