Первый проект КРТ запустили в Самаре

Проект включает в себя строительство восьми жилых домов. Фото: канал МАХ Вячеслава Федорищева

В Самарской области запустили первый проект строительства жилья по механизму комплексного развития территорий. Речь идет о ЖК «Матрица», его возведут между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Это результат нашей системной работы по перезагрузке градостроительной политики. Мы меняем подходы, чтобы жители получали не только новые квартиры, а полноценные микрорайоны с детскими садами, школами и поликлиниками на месте ветхого и зачастую уже аварийного фонда», – написал глава региона в своем канале МАХ.

Проект включает в себя строительство восьми жилых домов комфорт-класса переменной этажности, школы для начальных классов на 300 мест, детского сада на 155 воспитанников и поликлиники. Концепция квартала предусматривает принцип «двор без машин»: внутри появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и двухуровневое освещение.

Завершить строительство ЖК планируется к концу 2030 года. Ранее «КП-Самара» показывала, как будут выглядеть эти высотки у Телецентра.

Первый в Самарской области проект комплексного развития территории профинансировал ВТБ. Он открыл девелоперской компании «ВИРА» кредитную линию на 2,6 млрд рублей для строительства жилого квартала «Матрица» в Самаре.

