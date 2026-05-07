С жительницы Самары взыщут 88 тысяч рублей за регистрацию 44 мигрантов

\В 2024 году жительница Самары зарегистрировала в своей квартире 44 мигранта, хотя фактически они там не проживали. За это ей заплатили суммарно 88 тысяч рублей. Советский районный суд признал ее виновной в 33 преступлениях, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«После признания женщины виновной в суд был направлен иск о взыскании денег, полученных преступным путем. Суд удовлетворил требования в полном объеме», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Решение не вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.

