Бывшего гендиректора самарского хоккейного клуба оштрафовали на 200 тысяч рублей

Таким образом он пытался скрыть неэффективное формирование и подготовку команды к национальному турниру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре 2022 года бывший генеральный директор самарского хоккейного клуба незаконно получил от двух людей суммарно 174 тысячи рублей. Деньги он использовал для покупки медицинских товаров для клуба и оплаты международного трансфера. Таким образом он пытался скрыть неэффективное формирование и подготовку команды к национальному турниру. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Самары.

«Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал мужчину виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», – рассказали в ведомстве.

Приговор в законную силу пока не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал