В Самарской области вручили награды лучшим сотрудникам отрасли связи

Фото: правительство Самарской области.

7 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в честь Дня радио вручил награды сотрудникам отрасли связи. Глава региона поздравил всех собравшихся с праздником и поблагодарил за ежедневный труд, от которого зависит устойчивая и бесперебойная связь в регионе.

«Этот праздник по всей стране очень широко отмечается как праздник настоящих профессионалов, преданных своему делу. Тех, кто еще десятилетия назад закладывал основы и фундамент будущих направлений связи. И это праздник молодых ребят, которые сейчас осваивают новые профессии, связанные с искусственным интеллектом и квантовыми технологиями. Ваша работа требует высочайшего профессионализма, знаний, терпения, самоотдачи», – рассказал глава региона.

Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам отрасли и тем, кто помогает участникам СВО оставаться на связи с близкими, а также оперативно получать информацию. Он наградил отличившихся сотрудников отрасли почетными грамотами и благодарностями, а также вручил звание «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области», почетный знак губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» и знак «За заслуги в наставничестве».

