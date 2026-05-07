В Самаре открылась выставка, посвященная медицинскому фронту Великой Победы

Самарские студенты в числе первых посетили выставку о работе медиков в годы Великой Отечественной войны. Фото: Самарская губернская дума

В канун Дня Победы самарцам показали новую выставку «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы», которая рассказывает о подвигах медиков в годы войны, о том, как лечили и возвращали на фронт.

В центре экспозиции военные медработники: врач, медицинская сестра, санинструктор, раненый солдат. 22 326 905 госпитализаций учтено за годы войны в нашей стране. Один и тот же боец или командир за военное лихолетье мог получить два, три и больше ранений. Несмотря ни на что военнослужащие сохраняли боевой дух, который только креп на госпитальной койке. По статистике военных лет, после эвакогоспиталей 80% бойцов возвращались в строй.

В открытии выставки приняли участие председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников, а также студенты СамГМУ и колледжа имени Ляпиной.

«Выставка произвела на меня очень серьезное впечатление. Фотографии, проекции, фильм помогают сразу же погрузиться в материал, стать свидетелем героического прошлого медицинских работников, – отметил спикер областного парламента. – Медицина сыграла величайшую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Неслучайно Маршал Константин Рокоссовский сказал, что войну выиграли раненые. То есть те, кто вернулся в строй после ранений и госпиталей. Всего за годы Великой Отечественной войны в ряды Красной армии было призвано 34 миллиона военнослужащих. 22 миллиона прошли через медсанбаты и эвакогоспитали. 18 миллионов, то есть около 80%, вернулись в строй. Этого не смогла сделать ни одна армия в мире».

Куйбышевская область в годы войны была крупным центром оказания медицинской помощи фронтовикам. В 1941 года в городе и области было 27 эвакогоспиталей на 7 350 коек. Всего за годы войны в Куйбышеве открыли 10 новых медико-санитарных частей, 16 больниц и 39 амбулаторий.

