Губернатор Самарской области посетил лабораторию квантовых коммуникаций

Губернатор посетил лабораторию «Квантовые коммуникации», подключенную к межуниверситетской квантовой сети. Фото: правительство Самарской области.

7 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Глава региона ознакомился с образовательной и научной инфраструктурой вуза, а также посетил базовые кафедры, лаборатории и новый Центр компетенций БПЛА, открывшийся в конце марта.

«Это один из ведущих образовательных учреждений страны, который выпускает по-настоящему талантливых, интересующихся развитием профессионалов. Многие ветераны отрасли связи возвращаются преподавать в университет, передавая опыт и знания молодому поколению», – рассказал глава региона.

Губернатор посетил лабораторию «Квантовые коммуникации», подключенную к межуниверситетской квантовой сети. В ней изучают поведение оптических каналов связи, тестируют кабели и обучают студентов на реальном оборудовании. Также глава региона побывал на базовых кафедрах «Цифровые технологии почтовой связи» и «Инженерия искусственного интеллекта», а также осмотрел музейную экспозицию и фотовыставку «Вы научили нас соединять людей».

