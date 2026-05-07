В Самаре подвели итоги второго потока региональной программы «Школа героев»

Ветераны СВО представили главе региона свои выпускные проекты. Фото: Иван Макеев

7 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Ветераны СВО представили главе региона свои выпускные проекты. В этом потоке появилось больше практики и возможностей в применении полученных навыков во время обучения.

«Каждый из вас прошел специальную военную операцию. Каждый на своем участке выполнил задачи, которые ставило руководство. Сейчас задачи более обширны здесь, в гражданской жизни, потому что, с одной стороны, каждый из вас выбрал для себя либо продолжение карьеры в профессии, либо новую профессию, у вас двойная нагрузка», – сказал глава региона выпускникам.

Подполковник Владимир Харьков представил проект строительства ФОКа в селе Марьевка Пестравского района, а глава Новокуйбышевска Максим Девятов, который является выпускником первого потока, представил проект который поможет привести в порядок информационно-диспетчерскую службу.

Программа была запущена в 2024 году как продолжение федеральной программы «Время героев» в целях подготовки участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях, формирования резерва кадров для органов публичной власти и предприятий Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал