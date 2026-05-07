В Самаре из-за утечки угарного газа погибла женщина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

6 мая в одном из подъездов многоквартирного дома в 10-м квартале поселка Мехзавод произошла утечка угарного газа. В результате происшествия погибла одна женщина, а еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«Утечка произошла из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека», – рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, в Самарской области с предпринимателя взыскали 2 млн рублей уголовного штрафа.

