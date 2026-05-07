В Самаре впервые малоинвазивным способом удалили пресакральную кисту

Фото: СамГМУ

В Самаре впервые лапароскопически удалили пресакральную дермоидную кисту. Этот метод позволяет пациенту значительно быстрее реабилитироваться. Обычно такие операции выполняются открытым способом, то есть с разрезом. Об этом сообщает СамГМУ.

«Часто этот вид кисты обнаруживают случайно, но это не значит, что ее не нужно удалять. При открытой операции выполняется большой разрез передней брюшной стенки, поэтому при реабилитации пациента могут беспокоить сильные боли, к тому же она происходит не быстро. Лапароскопический способ является малоинвазивным, что помогает значительно уменьшить боль и ускорить реабилитацию после удаления», – рассказал заведующий колопроктологическим отделением Клиник СамГМУ Павел Андреев.

Девушка, которая перенесла эту процедуру, сейчас чувствует себя хорошо.

