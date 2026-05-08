В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА 8 мая

8 мая в Самарской области сняли угрозу атаки беспилотников. Она действовала в регионе почти шесть часов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области объявлен отбой беспилотной опасности», – написал глава региона в 05:56.

Также ночью в регионе действовал режим «Ковер», который предусматривает закрытие воздушного пространства на всех высотах. Его ввели и сняли практически одновременно с объявлением и отбоем угрозы атаки БПЛА.

Напомним, что во время действия угрозы возможны перебои в работе мобильной связи.

