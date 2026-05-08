НовостиОбщество8 мая 2026 4:29

В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА 8 мая

В Самарской области сняли режим «Ковер»
Екатерина ПАВЛОВА
Также ночью в регионе действовал режим «Ковер».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

8 мая в Самарской области сняли угрозу атаки беспилотников. Она действовала в регионе почти шесть часов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области объявлен отбой беспилотной опасности», – написал глава региона в 05:56.

Также ночью в регионе действовал режим «Ковер», который предусматривает закрытие воздушного пространства на всех высотах. Его ввели и сняли практически одновременно с объявлением и отбоем угрозы атаки БПЛА.

Напомним, что во время действия угрозы возможны перебои в работе мобильной связи. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей, ведь «Комсомольская правда» попала в белый список сайтов, работающих даже при ограничениях. Например, вы можете прочитать то, что самарцам рассказали про порядок проведения ЕГЭ с учетом риска ракетной опасности.

