Самарцам объяснили, что делть, если на вас незаконно оформили кредит

В первую очередь нужно обратиться в организацию, которая его выдала, и сообщить, что вы не оформляли этот заем.

Адвокат Анастасия Яковлева рассказала, что делать, если на ваше имя без вашего согласия оформили кредит. В первую очередь нужно обратиться в организацию, которая его выдала, и сообщить, что вы не оформляли этот заем. После этого нужно попросить провести внутреннее расследование по данному факту. Об этом сообщает агентство Прайм.

«Затем следует обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением о заведением уголовного дела по факту мошенничества. В нем нужно подробно указать все обстоятельства, подтверждающие, что вы не имели отношения к оформлению кредита. Это могут быть детализация СМС за тот период, когда был оформлен кредит, время или факты взлома ваших устройств, сканы электронных писем, например от «Госуслуг», – рассказала адвокат.

К заявлению в полицию приложите копию обращения в финансовую организацию и другие собранные документы по данному вопросу. После принятия заявления вы получите талон-уведомление, который необходимо будет передать в банк или микрофинансовую организацию, выдавшую кредит. Они обязаны дать ответ в течение 15 дней. Если банк или МФО отказали в аннулировании долга, следует обратиться в суд, так как только он может признать кредитный договор недействительным.

