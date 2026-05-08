Замначальника отделения полиции в Самаре подозревают в получении взятки

Заместителя начальника отдела полиции по Красноглинскому району Самары подозревают в получении взятки на общую сумму не менее 2 150 000 рублей. Деньги ему передали, чтобы он не пресекал организацию и проведение азартных игр, не привлекал виновных к ответственности и заранее предупреждал их о проверках. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
«В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 июля 2026 года», – рассказали в надзорном ведомстве.
Постановление пока не вступило в законную силу. Напомним, бывшего гендиректора самарского хоккейного клуба оштрафовали на 200 тысяч рублей.
