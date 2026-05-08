В Самаре на телебашне появилось изображение Попова 7 мая

Праздничная подсветка телебашни работала с момента наступления сумерек. Фото: правительство Самарской области.

В четверг, 7 мая 2026 года, телебашня в Самаре озарилась праздничной подсветкой в честь Дня радио. На ней красовался один из изобретателей радио Александр Попов. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включал тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона, расположенной на улице Советской Армии, 205», – рассказали в пресс-службе.

На медиафасаде жители смогли увидеть изображения Попова, радиоприемников, надписи «7 мая – День Радио», «С Днем радио!», а также цветные переливы и логотип «25 лет РТРС».

Праздничная подсветка телебашни работала с момента наступления сумерек и до 00:00. Всего в акции с тематическими световыми шоу участвовали более 20 телебашен РТРС. Они меняют свои подсветки в каждый важный праздник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал