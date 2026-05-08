Участие в таких мероприятиях помогает лучше понимать реальную ситуацию в экономике региона и страны. Фото: СГЭУ

В Самаре стартовал XIII Международный научно-инновационный форум «Экономика возможностей: на пути к сбалансированному росту». Первый день форума открылся конференцией «Развитие региональной экономики: новые возможности роста», которая посвящена международному партнерству, развитию региональных инициатив и поиску новых путей развития экономики сегодня. Об этом сообщает СГЭУ.

«Участие в таких мероприятиях помогает лучше понимать реальную ситуацию в экономике региона и страны. Сейчас, в условиях санкционного давления, вопросы экономического развития становятся особенно важными, а поиск новых точек роста – вопросом национальной безопасности и устойчивости экономики», – рассказал заместитель председателя Самарской городской Думы Алексей Лескин.

Ключевой темой мероприятия стало обсуждение экономического роста регионов и, в частности, Самарской области, в современных условиях.

