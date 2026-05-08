Самарский наноспутник поздравит радиолюбителей со всего мира с Днем Победы

Радиолюбители, принявшие сигнал, смогут получить памятную QSL-карточку. Фото: СамГУ

С 9 по 18 мая научно-образовательный наноспутник «СамСат-Ионосфера», запущенный в космос в 2024 году для изучения оболочек Земли, будет поздравлять радиолюбителей всего мира с Днем Победы. Об этом сообщает СамГУ.

«С 9 по 18 мая наноспутник будет каждые три минуты в режиме радиомаяка передавать в эфир поздравление. «Ничто не забыто. 1941-1945» – так будет заканчиваться сообщение. Радиолюбители, принявшие сигнал, смогут получить памятную QSL-карточку – мини-репродукцию знаменитого снимка Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом»», – рассказал руководитель центра управления полетом наноспутника Леонид Синицын.

Наноспутник будет работать с частотой передатчика в 437,4 МГц в режиме FSK1200bd, позывной спутника – RS75S. Для получения карточки нужно до 18 мая отправить заявку на электронную почту sinicyn.li@ssau.ru с указанием ФИО, даты и времени приема (UTC), места приема, города, страны, а также полного почтового адреса с индексом, если требуется бумажная версия. Обработка заявок продлится до конца мая.

