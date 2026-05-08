У административного здания Самаро-Златоустовской ЖД утвердили границы

В границах территории объекта запрещается вести хозяйственную деятельность, которая создает угрозу его разрушения или уничтожения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственное историко-архитектурное управление охраны культурного наследия Самарской области утвердило новые границы объекта культурного наследия федерального значения – административного здания Самаро-Златоустовской железной дороги, которое находится по адресу: улица Арцыбушевская, 5а.

«В границах территории объекта запрещается вести хозяйственную деятельность, которая создает угрозу его разрушения или уничтожения. Также запрещено размещать объекты капитального строительства и их части, а также проводить землеустроительные, хозяйственные и иные работы, не связанные с сохранением объекта. На главных фасадах запрещено устанавливать технические устройства (антенны, кондиционеры и т.д.), если они не необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации», – рассказали в управлении охраны.

Ограничения направлены на сохранение исторического облика здания.

