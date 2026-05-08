Самарский адвокат Лапицкий объяснил, могут ли уволить сотрудников при атаке БПЛА

Такие случаи требуют более четких правил

В Самарской области адвокат разъяснил жителям трудовые права сотрудников при атаке БПЛА. Опоздание на работу или отсутствие на рабочем месте во время ракетной опасности или атаки БПЛА не считается прогулом. Это касается случаев, когда человек находился дома, был в пути или укрывался в убежище и не мог вовремя добраться до работы. Об этом адвокат Валерий Лапицкий рассказал на радио «КП-Самара».

«Если кто-то уволит человека за то, что во время ракетной опасности он находился в убежище, то власти и без нас с этим разберутся. С такими вещами шутить нельзя. Абсолютно логично, что при ракетной опасности человек должен находиться в убежище, а не на рабочем месте», — говорит адвокат.

При этом ситуация вызвала новые вопросы у жителей Самарской области. В частности, речь идет о родителях, которые не могут оставить дома маленьких детей, если занятия в школах переносят на вторую смену. Кроме того, жители жалуются на остановку транспорта и рост цен на такси. По мнению собеседников, такие случаи требуют более четких правил и дополнительных разъяснений для работодателей.

Минтруда в паблике губернатора ответили на вопрос жителей, что если сигнал объявлен до начала рабочего дня, когда работник находится дома или в пути к месту работы, и продолжается в рабочее время, человек не может вовремя приступить к своим обязанностям по причинам, не зависящим от сторон трудового договора. Время отсутствия на работе в связи с нахождением в убежище и время, нужное для прибытия на работу, не является прогулом.

