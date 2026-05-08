В этом году в тест добавили новый раздел с вопросами об экономике сельского хозяйства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

26 мая 2026 года в Самарской области пройдет второй Всероссийский аграрный диктант, который позволит жителям проверить свои знания об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности. В этом году в тест добавили новый раздел с вопросами об экономике сельского хозяйства.

«По итогам первого Агродиктанта мы увидели, что у жителей нашей страны есть большой интерес к теме сельского хозяйства, в том числе и у жителей мегаполисов. Любой желающий сможет принять участие онлайн или на одной из офлайн-площадок регионов», – рассказал координатор проекта «Российское село» Александр Двойных.

Диктант пройдет в формате теста: за 40 минут нужно успеть ответить на 30 вопросов. В 2025 году акция собрала более 400 тысяч участников из 89 регионов, абсолютными победителями стали более 8 тысяч человек. В Самарской области около 200 жителей показали абсолютные знания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал