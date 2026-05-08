Губернатор Самарской области встретился с министром энергетики РФ

Фото: Иван Макеев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Они обсудили инвестиционные программы электросетевых организаций, социальную догазификацию и развитие нефтяной отрасли региона. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Самарская область в федеральной системе мониторинга по догазификации занимает восьмое место среди регионов России. В текущем году ставим перед собой задачу максимально нарастить темпы подключения потребителей к газовым сетям», – рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Совокупный объем инвестиций электросетевых организаций на 2026–2029 годы составит более 50 млрд рублей. В этот период запланировано строительство двух и реконструкция трех подстанций. Отдельное внимание в инвестиционной программе ПАО «Россети Волга» уделено обеспечению безопасности объектов.

