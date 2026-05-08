В Самаре суд подтвердил возврат четырех участков в лесном массиве государству

Участки относятся к землям лесного фонда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре суд оставил без изменения решения по четырем участкам в Студеном овраге. Землю истребовали из незаконного владения у частных лиц. Речь идет о территории в районе НФС-2 в Кировском районе. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

«Судом первой инстанции установлено, что земельные участки полностью расположены в границах квартала 2 Пригородного лесничества Самарского лесхоза по материалам лесоустройства 1995 года и относятся к землям лесного фонда, находящимся в федеральной собственности», — говорится в сообщении.

В суде также указали, что участки передали в частную собственность с нарушением лесного и земельного законодательства. Их не согласовали с Федеральным агентством лесного хозяйства. Кроме того, земля находится в зоне рекреационных территорий, покрыта многолетними лесными насаждениями и более 10 лет не использовалась по назначению. Доводы владельцев о сроках исковой давности, добросовестном владении и применении лесной амнистии суд отклонил. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

