Заморозки до -3 градусов придут после жары в Самарскую область 10-11 мая

Объявлен оранжевый уровень опасности. Фото: архив "КП"

В воскресенье и понедельник, 10 и 11 мая, в Самарской области ожидаются сильные заморозки. В ближайшие дни жителей региона ждет температурный скачок от + 27 °C к - 3°C. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные и утренние часы 10 и 11 мая местами в регионе в воздухе и на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 0, -3 °C», – рассказали в Приволжском УГМС.

В связи с ухудшением погодных условий, жителям региона рекомендуют не допускать переохлаждения, одеваться теплее. Стоит быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям следует соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим.

Также отмечается, что заморозки опасны для сельскохозяйственных растений, поэтому лучше укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

