В Самаре 9 мая запретят розничную продажу алкоголя в центре города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре 9 мая в историческом центре города временно запретят розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00 и связаны с мероприятиями в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Запрет вводится в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Чапаевской, Молодогвардейской и Максима Горького», — говорится в сообщении.

Ограничения коснутся магазинов в пределах указанных улиц. В список вошли участки от Фрунзе до Галактионовской, от Красноармейской до Вилоновской, от Максима Горького до Галактионовской, от Красноармейской до Вилоновской, от Ленинградской до Маяковского, а также от Красноармейской до Вилоновской.

При этом запрет не распространяется на продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах при оказании услуг общественного питания.

