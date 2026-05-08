Самарские пожарные прошли учения в здании администрации Советского района

В Самаре прошли пожарно-тактические учения в здании администрации Советского района. По легенде учения, возгорание произошло на втором этаже из-за короткого замыкания электрооборудования, огонь быстро распространился, возникло сильное задымление. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Сотрудники администрации незамедлительно сообщили о происшествии по телефону «101», оповестили всех находящихся в здании, отключили электричество и приступили к организации эвакуации. Вскоре на место происшествия прибыли подразделения 3 пожарно-спасательного отряда», – рассказали в ведомстве.

Звенья газодымозащитной службы обследовали здание, искали людей и очаг возгорания, параллельно разворачивая рукавные линии для подачи воды. Благодаря слаженным действиям пожарных и сотрудников администрации условный пожар оперативно ликвидировали.

