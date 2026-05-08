Глава Самары Носков провел встречи с ветеранами Великой Отечественной войны

К подготовке парадов у домов ветеранов в Самаре подошли ответственно. Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В преддверии Дня Победы глава Самары Иван Носков провел встречи с ветеранами Великой отечественной войны и поздравил их с наступающим праздником. Также в рамках торжественных мероприятий перед домами фронтовиков проводятся мини-парады.

«Андрей Тонковидов как обычно бодр, энергичен и искренне рад каждой встрече с молодежью, а его военной выправке можно позавидовать. Удивительное поколение! Не побежденные и не сломленные, наши ветераны сегодня особенно остро переживают все мировые события. Я хочу сказать всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, что мы не забудем их подвиг», – написал мэр.

К подготовке парадов у домов ветеранов в Самаре подошли ответственно: поздравления создавались индивидуально. Парадный расчет торжественным маршем проходил по двору ветерана, вручал цветы и подарки под музыку военного оркестра. Носков поблагодарил всех, кто организовал мероприятия и участвовал в них.

Кроме того, глава города лично поздравил с приближающемся Днем Победы Джемса Чибисова. Мэр и ветеран пили чай с тортом и разговаривали.

К Джемсу Чибисову мэр пришел домой. Фото: канал МАХ Ивана Носкова

