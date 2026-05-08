За первый квартал 2026 года официанты в Поволжье получили более 34 млн рублей электронных чаевых

Гости ресторанов и кафе стали чаще оставлять официантам электронные чаевые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Официанты заведений Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей за три месяца 2026 получили через сервис СберЧаевые 34,5 млн рублей. В январе и в марте клиенты кафе и ресторанов отблагодарили персонал на сумму в 12 млн рублей, в феврале – 10,5 млн рублей. Всего в Поволжье к сервису подключено 397 ресторанов.

По данным банка, чаще всего чаевые оставляли в Самаре – за три месяца порядка 32 тыс. раз. Самый крупный единичный перевод был в Пензе. Он составил 5 тыс. рублей.

«Мы видим, что электронные чаевые становятся нормой для гостей – это быстро, удобно и прозрачно. Особенно радует география: от Астрахани до Оренбурга официанты получают достойную прибавку к зарплате, а рестораны – мотивированный персонал. Уверены, что этот рост доказывает эффективность сервиса, как нового сценария оплаты на терминале в одну транзакцию», - прокомментировала заместитель председателя Поволжского банка Сбера Алла Косоухова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал