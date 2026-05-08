В Самаре пересматривают планы комплексной застройки Безымянки

Один из лотов планируют выставить на торги до конца 2026 года

В Самаре региональный минград пересматривает параметры площадок, которые ранее подготовили под КРТ на Безымянке. Об этом «Волга Ньюс» рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

«Концепция корректируется на основе обратной связи, полученной от профессионального сообщества. Сложность заключается в восприятии Безымянки как микрорайона с низкоэтажной застройкой. Но если обновлять эту территорию в рамках КРТ, нужно учитывать большие затраты на расселение людей, строительство домов, детских садов и инженерной инфраструктуры», — сказала Екатерина Семенова.

По словам главного архитектора, прежние границы площадок оказались не самыми удачными с точки зрения экономики и градостроительного потенциала. Например, вместо нескольких небольших школ может появиться одна крупная. Один из обновленных лотов власти планируют выставить на торги до конца 2026 года.

