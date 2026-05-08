В Самаре по делу о мошенничестве с медуслугами судят 27 человек

Деньги у людей похищали через договоры на медуслуги

В Самаре суд 7 мая 2026 года изменил наказание одной из женщин по уголовному делу о мошенничестве при оказании медицинских услуг. Вместо подписки о невыезде ей назначили домашний арест. Причиной стали неоднократные переносы заседаний из-за ее неявки без уважительных причин. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

«В производстве Ленинского районного суда Самары находится уголовное дело в отношении 27 человек по факту хищения денег у людей посредством заключения договоров об оказании медицинских услуг при отсутствии соответствующих разрешительных документов», — говорится в сообщении.

По этому делу проходят 505 потерпевших. Следствие считает, что деньги у людей похищали через договоры на медуслуги без лицензии. Обвиняемым вменяют мошенничество в особо крупном размере и участие в организованной группе. Следующее заседание отложили для продолжения допроса потерпевших по ранее утвержденному графику.

