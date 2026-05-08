В Самаре 54% жителей выбирают удаленную работу

Самыми мобильными оказались сотрудники от 25 до 34 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 54% жителей пользуются удаленным форматом работы. Это один из самых высоких показателей среди городов-миллионников России. Выше доля удаленщиков только в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Омске. Об этом говорится в исследовании оператора мобильной связи.

«Еще недавно удаленка и гибридный формат были характерны в первую очередь для Москвы и Санкт-Петербурга, но теперь ситуация изменилась. В регионах, включая Самару, люди стали активнее работать из дома», — отмечают авторы исследования.

Аналитики выяснили, что удаленная работа особенно востребована у людей в возрасте от 25 до 54 лет. Самыми мобильными оказались сотрудники от 25 до 34 лет. Они чаще других готовы ездить в офис на большие расстояния.

