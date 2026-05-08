В Самарской области энергокомпанию оштрафовали на 450 тысяч рублей

Организация не выполнила свои обязательства вовремя

В Самарской области антимонопольная служба оштрафовала сетевую организацию на 450 тысяч рублей за нарушение сроков подключения жилых домов к электроснабжению. Речь идет об объектах в Волжском районе. Жители оплатили все необходимые услуги летом 2025 года, но в установленный срок работы так и не выполнили. Об этом сообщили в Самарском УФАС.

«Проведенная проверка установила, что компания нарушила сроки выполнения работ по технологическому присоединению, что противоречит действующему законодательству», — отметили в ведомстве.

Поводом для разбирательства стали обращения жителей. Они сообщили, что их дома до сих пор не подключили к электросетям, хотя с момента оплаты прошло больше четырех месяцев. После проверки антимонопольная служба пришла к выводу, что организация не выполнила свои обязательства вовремя. В итоге компании назначили административный штраф.

