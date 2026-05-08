В Самаре на площади Славы открыли тематические площадки к 81-й годовщине Победы

Среди экспонатов архивные документы Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

В Самаре на площади Славы с 7 по 11 мая проходит выставка к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Посетить площадку можно с 10:00 до 18:00, сообщило правительство Самарской области.

«Жителям и гостям города представили более 500 экспонатов. Среди них архивные документы, находки из поисковых экспедиций и личные вещи бойцов», — говорится в сообщении.

На выставке представлены проекты «Без срока давности», «Вахта Памяти», «Небо Родины» и областная патриотическая инициатива «И потому в веках живут они...». Также работает общественная приемная проекта «Судьба Солдата», где можно подать заявку на архивный поиск сведений о родственниках. Кроме того, на площади Славы организовали площадку по плетению маскировочных сетей.

