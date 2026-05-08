В Самаре транспортные предприятия встречают День Победы

Материалы для Стены памяти несколько месяцев собирали сотрудники предприятия Фото: администрация Самары

В Самаре ко Дню Победы на центральной аллее городского депо Трамвайно-троллейбусного управления открыли Стену памяти. Она посвящена сотрудникам предприятия, которые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт и работали в тылу. Об этом сообщили в администрации Самары.

«На стенде разместили 66 фотографий фронтовиков и тружеников тыла», — говорится в сообщении.

Материалы для Стены памяти несколько месяцев собирали сотрудники предприятия и жители Самары. Во время церемонии участники возложили цветы к мемориалу работникам, погибшим в годы войны.

Кроме того, с 8 мая на маршрут № 67 вышел автобус Победы с портретами участников Великой Отечественной войны и рассказами об их подвигах. Он будет работать до конца мая. 9 мая в 12:00 в салонах самарских трамваев и троллейбусов с мониторами также покажут онлайн-шествие Бессмертного полка.

