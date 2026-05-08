В Самаре обработали от клещей более 500 гектаров

От укусов клещей пострадали 708 человек Фото: администрация Самары

В Самаре сотрудники служб обработали от клещей более 500 гектаров городских пространств. Работы прошли в парках, на набережной и на муниципальных кладбищах. Первый этап обработки выходит на финальную стадию. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Самые посещаемые городские территории обрабатываем тщательно и оперативно начиная с апреля. Особое внимание уделяем набережной, так как вблизи водоемов клещи наиболее активны. Действие препарата сохраняется в течение 45 дней, но спустя несколько часов после распыления он безопасен для людей и животных», — говорится в сообщении.

За месяц сотрудники служб выполнили работы более чем на 160 гектарах городских парков. Также на 85% обработали 435 гектаров 19 общественных кладбищ. Набережную за сезон планируют обрабатывать трижды, чтобы снизить риск распространения клещей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Самарской области от укусов клещей пострадали 708 человек. После укуса жителям советуют обращаться в поликлинику или травмпункт. Исследование клещей проводят в Самаре на проспекте Митирева, 1.

