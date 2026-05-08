В память о подвиге тыла и фронта: самарские нефтяники приняли участие в акциях к 9 Мая

Патриотические акции Роснефти к 9 мая объединяют детей и молодежь. Фото: Екатерина Астрелина

«Роснефть» и ее дочерние общества запустили масштабную программу патриотических акций, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы. Сотрудники компании принимают участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка». В школах Новокуйбышевска и Самары нефтяники проводят «Уроки мужества», конкурсы чтецов, викторины и экскурсии, посвящённые подвигу советского народа.

Знаковым событием стал выпуск книги «Бессмертный полк Куйбышевского НПЗ». В ней собраны сведения о сотнях героев-нефтепереработчиков, которые, вернувшись с фронтов, строили завод и запускали производство.

Большое внимание уделяется благоустройству памятных мест. Нефтяники приводят в порядок воинские захоронения и обелиски, высаживают цветы на аллеях Славы, обновляют памятники героям фронта и тыла.

Нефтяники в канун праздника отдали дань памяти героям фронта и тыла. Фото: Екатерина Астрелина

Праздничную атмосферу дополняют концерты. Участники корпоративного фестиваля «Энергия талантов» исполняют песни военных лет – «Смуглянку», «Катюшу» и «Синий платочек». Для гостей работают полевые кухни с солдатской кашей и чаем с выпечкой.

Накануне Дня Победы нефтехимики традиционно возложили цветы к памятнику первого директора Новокуйбышевской нефтехимической компании Анне Федотовой в сквере Менделеева. Почтить память пришли заводчане, ветераны предприятия, ученики «Роснефть-класса» школы №5 и школы №19, носящей имя Анны Сергеевны. Анна Федотова – олицетворение подвига тружеников тыла: Герой Социалистического Труда, участница Гражданской войны, в годы Великой Отечественной - референт Народного Комиссара резиновой промышленности СССР. Она принимала участие в организации демонтажа и отгрузке в СССР оборудования предприятий Германии.

Сотрудники «Роснефти» чтят подвиг советского народа в борьбе с фашизмом и передают эту память следующим поколениям.