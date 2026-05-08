В образовательных учреждениях Самары проходят мероприятия ко Дню Победы

Студенты исполнили песни и стихи военных лет Фото: Ярослав Толочный

В Самаре в Строительно-энергетическом колледже имени П. Мачнева прошел Бал Победы, посвященный героям Великой Отечественной войны. На площади имени Героя Советского Союза Михаила Гарнизова студенты исполнили песни и стихи военных лет, представили хореографические номера, провели малый Бессмертный полк и возложили цветы к стеле.

«По всей стране проходят мероприятия, которые возвращают нас в прошлое. В России нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война, и мы бережно храним память наших предков», — рассказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

В мероприятии также участвовали участники СВО Владимир Харьков и Илья Русинов. Во время встречи семье выпускника Куйбышевского энергетического техникума Владимира Чуйко передали медаль «За мужество и гуманизм», которой его наградили посмертно. Кроме того, на площадке отметили военно-патриотический клуб «Защитник им. Чуйко», который занял первое место в городском этапе игры «Зарница 2.0».

