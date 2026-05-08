Самарцы составили рейтинг лучших фильмов о Великой Отечественной войне

3% признались, что военные фильмы не смотрят

В Самаре состоялся опрос, в котором жители региона назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Лидером голосования стал фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова, который получил 16% голосов. На втором месте — «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого (15%), замыкает тройку «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука (12%). Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

«Женщины чаще выбирали «А зори здесь тихие» и «Офицеры», тогда как мужчины отдавали предпочтение «Они сражались за Родину», «Освобождению» и «Иди и смотри»», - говорится в сообщении.

По 4% голосов набрали драма «Иди и смотри» Элема Климова и фильм «Офицеры» Владимира Рогового. По 2% получили «Семнадцать мгновений весны» и «Освобождение». 5% респондентов отметили, что хороших фильмов о войне много, и выделить один невозможно, а 3% признались, что военные фильмы не смотрят.

Согласно данным аналитиков онлайн-кинотеатра, с 27 апреля 2025 года по 27 апреля 2026 года самыми просматриваемыми картинами стали «Солдатская мать», «Молодая гвардия», «Семнадцать мгновений весны», «Враг у ворот» и документальный фильм «Победа».

