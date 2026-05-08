В Самаре скончался заслуженный врач РФ Юрий Ельцев

Юрий Ельцев посвятил медицине более 47 лет Фото: минздрав Самарской области

В Самаре на 73-м году жизни умер заслуженный врач Российской Федерации, почетный врач СОКБ Юрий Ельцев. Об этом сообщил минздрав Самарской области.

«Юрий Ельцев посвятил медицине более 47 лет, из них 38 лет работал в СОКБ. С 1988 года он занимался развитием ортопедической и травматологической службы учреждения и стоял у истоков эндопротезирования крупных суставов в регионе и стране. За годы своей практики он выполнил тысячи сложных операций», - отметили в ведомстве.

Он стал наставником для нескольких поколений, щедро делился знаниями и поддерживал молодых коллег в сложных клинических ситуациях. Прощание с Юрием Ельцевым состоится 9 мая с 12:00 до 13:30 по адресу: Похоронный дом №1, г. Самара, ул. Борская, д. 108, К1, зал №3.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Юрия Ельцева.

