Глава Самары встретился с юнармейцами и побывал в музее ЦВО

Юнармейцы заступят в караул. Фото: администрация Самары

В Самаре перед Парадом Победы глава города встретился с юнармейцами и посетил экспозицию музея Краснознаменного ЦВО, об этом сообщили в «Самара ГИС».

Глава города Иван Носков побывал в военно-историческом музее и прошел по залам, рассказывающим об истории Поволжья и Урала. По данным городской администрации, 9 мая, в День Победы, у Вечного огня будет выставлен Почетный караул из военно-патриотического движения «Юнармия».

Предварительно школьники прошли тщательную подготовку, изучили особенность строевого шага, а также познакомились с историей парка Победы и его мемориалов. В Парке Победы с 10:00 до 13:50 будет организован почетный караул, который будет сменяться каждые 20 минут.

