Пять предприятий получили право использовать символику «Самарский продукт»

Предприятия получили знак самарского производства. Фото: министерство промышленности и торговли

Пять новых предприятий в Самарской области получили знак «Самарский продукт». Компании подтвердили местное происхождение продукции, об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

«Основная цель проекта – продвигать местные товары и повышать их узнаваемость. Региональная символика становится знаком качества, который помогает предпринимателям находить своего покупателя и укреплять доверие к товарам», - отметили в сообщении.

Обладателями знака «Самарский продукт» стали производители воздушного пластилина, теста для лепки и слаймов; книг, альбомов, репродукций картин в багете, постеров, открыток и учебных пособий; абсорбционных генераторов азота; верхней спортивной одежды; промышленного оборудования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал