Глава Самарской области поздравил жителей с Днем Победы

Губернатор поздравил ветеранов и местных жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 9 мая, в День Победы, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил ветеранов и местных жителей. Свое обращение глава региона опубликовал в социальных сетях.

«Память об этом великом дне и героическом подвиге всего нашего народа объединяет людей всех возрастов, национальностей, вероисповеданий. Готовность к самопожертвованию, безусловная любовь к Родине. От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам, защитникам Отечества, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, долгих и счастливых лет жизни!» — написал глава региона.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей страны. 500 тысяч жителей области ушли на фронт, 233 человека были удостоены звания Герой Советского Союза, 36 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал