В Самаре на площади Куйбышева готовятся к шествию 9 Мая

Самарцы готовятся к шествию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

81-ю победную весну в Великой Отечественной войне в Самаре отмечают на площади Куйбышева. Ветераны и местные жители ждут начала шествия утром в субботу, 9 мая.

На данный момент участники парада готовятся к предстоящему шествию, которое должно стартовать в 10:00. На трибунах уже собрались гости, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны СВО и члены их семей.

Напомним, особенностью проведения парада в этом году станет участие около 1300 человек, сформированных в 18 парадных расчетов. Для зрителей оставлены только две трибуны у Самарского театра оперы и балета. Попасть на них можно было только по именным пригласительным билетам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал